Repair café Espace socio-culturel Paray-le-Monial

Repair café

Espace socio-culturel 1 rue du 8 mai 1945 Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Un nouveau Repair café , atelier de réparation bénévole, vous est proposé pour essayer de réparer vos appareils de petit électroménager (tenant sur une table) hors d’usage. .

