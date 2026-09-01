Repair Café Espace socio-culturel Paray-le-Monial
samedi 19 septembre 2026 · Espace socio-culturel · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Repair Café
Espace socio-culturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un nouveau « Repair café », atelier de réparation bénévole, vous est proposé pour essayer de réparer vos appareils de petit électroménager (tenant sur une table) hors d’usage. .
Espace socio-culturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cbtransition.org
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English : Repair Café
L’événement Repair Café Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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