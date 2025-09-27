Repair Café Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Repair Café Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre samedi 27 septembre 2025.

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29

Venez faire réparer votre appareil pour lui donner une seconde vie !

Le Repair Café Solid’Erdre ouvre ses portes le dernier samedi de chaque mois. Une équipe de réparateurs bénévoles vous y accueillera chaleureusement et cherchera avec vous la solution pour faire fonctionner votre objet défectueux. Attention ! Nous vous conseillons de téléphoner quelques jours avant au 06 88 15 75 21 (Quentin) pour préciser le type de réparation souhaité, et d’arriver avant 11h30. .

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 15 75 21 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

English :

Come and have your appliance repaired to give it a second life!

German :

Kommen Sie und lassen Sie Ihr Gerät reparieren, um ihm ein zweites Leben zu geben!

Italiano :

Venite a far riparare il vostro apparecchio per dargli nuova vita!

Espanol :

Venga a reparar su electrodoméstico para darle una nueva vida

