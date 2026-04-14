Repair Café, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers

Repair Café Dimanche 19 avril, 15h00 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association Repair café seront présents à la Fête des bons plans pour vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.).

C’est sans rendez-vous et la bonne humeur est garantie !

Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous

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15h-18h

Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina

Pavillon Blanc Henri Molina Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://repaircafecolomiers.org/ »}] Pavillon Blanc Henri Molina

Les bénévoles de l’association Repair café seront présents à la Fête des bons plans pour vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.). Colomiers Synchro