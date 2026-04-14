Repair Café, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers
Repair Café, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers dimanche 19 avril 2026.
Repair Café Dimanche 19 avril, 15h00 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00
Les bénévoles de l’association Repair café seront présents à la Fête des bons plans pour vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.).
C’est sans rendez-vous et la bonne humeur est garantie !
Atelier gratuit et ouvert à toutes et tous
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15h-18h
Détails sur le lieu: Pavillon blanc Henri-Molina
Pavillon Blanc Henri Molina Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://repaircafecolomiers.org/ »}] Pavillon Blanc Henri Molina
Les bénévoles de l’association Repair café seront présents à la Fête des bons plans pour vous accompagnent dans la réparation de vos objets du quotidien (électroménager, audiovisuel, téléphonie etc.). Colomiers Synchro
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