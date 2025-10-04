Repair café Plouhinec
Repair café Plouhinec samedi 4 octobre 2025.
Repair café
27 rue de la République Plouhinec Finistère
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
Tous les premiers samedis du mois, avec le fablab La Drouillote, venez apprendre à réparer vos objets en panne (électrique ou même en bois), échanger, rencontrer, boire un café, déguster une pâtisserie maison, faire une partie de jeux et refaire le monde…! .
27 rue de la République Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 43 64 90 57
