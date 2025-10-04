Repair café Plouhinec

Repair café Plouhinec samedi 4 octobre 2025.

Repair café

27 rue de la République Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Tous les premiers samedis du mois, avec le fablab La Drouillote, venez apprendre à réparer vos objets en panne (électrique ou même en bois), échanger, rencontrer, boire un café, déguster une pâtisserie maison, faire une partie de jeux et refaire le monde…! .

27 rue de la République Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 43 64 90 57

