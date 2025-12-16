Repair café Ateliers Jean Moulin Plouhinec
Repair café Ateliers Jean Moulin Plouhinec samedi 10 janvier 2026.
Ateliers Jean Moulin 27 rue de la République Plouhinec Finistère
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-10 18:00:00
2026-01-10
Tous les premiers samedis du mois, venez apprendre à réparer vos objets en panne (électrique ou même en bois), échanger, rencontrer, boire un café, déguster une pâtisserie maison, faire une partie de jeux et refaire le monde…! .
Ateliers Jean Moulin 27 rue de la République Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 22 94 12 45
