Repair café Ateliers Jean Moulin Plouhinec

Repair café

Ateliers Jean Moulin 27 rue de la République Plouhinec Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Tous les premiers samedis du mois, venez apprendre à réparer vos objets en panne (électrique ou même en bois), échanger, rencontrer, boire un café, déguster une pâtisserie maison, faire une partie de jeux et refaire le monde…! .

Ateliers Jean Moulin 27 rue de la République Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 22 94 12 45

