Repair café Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Lundi 9 février, 12h30 Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire, nombre de places limité

Ne jetez plus ! RDV au Teaching Lab avec un appareil à démonter ou diagnostiquer !

Un appareil électroménager qui ne fonctionne plus, un mécanisme cassé, une pièce de jeu perdue ? Venez réparer et donner une seconde vie aux objets de votre quotidien au Repair Café du Teaching Lab de l’université.

Découvrez l’univers de la réparation, 2 lundis midi par mois, de 12h30 à 13h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-09T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-09T13:30:00.000+01:00

https://evento.renater.fr/survey/repair-cafe-6pmn2j4x

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



