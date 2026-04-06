Repair café Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes
Repair café Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes lundi 13 avril 2026.
Repair café Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Lundi 13 avril, 12h30 Inscription obligatoire, nombre de places limité
Venez avec un appareil à démonter ou diagnostiquer !
Ne jetez plus ! Un appareil électroménager qui ne fonctionne plus, un mécanisme cassé, une pièce de jeu perdue ? Venez réparer et donner une seconde vie aux objets de votre quotidien au Repair Café du Teaching Lab de l’université.
Découvrez l’univers de la réparation, 2 lundis midi par mois, de 12h30 à 13h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-13T13:30:00.000+02:00
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https://evento.renater.fr/survey/repair-cafe-6pmn2j4x
Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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