Repair café Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Lundi 13 avril, 12h30 Inscription obligatoire, nombre de places limité

Venez avec un appareil à démonter ou diagnostiquer !

Ne jetez plus ! Un appareil électroménager qui ne fonctionne plus, un mécanisme cassé, une pièce de jeu perdue ? Venez réparer et donner une seconde vie aux objets de votre quotidien au Repair Café du Teaching Lab de l’université.

Découvrez l’univers de la réparation, 2 lundis midi par mois, de 12h30 à 13h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-13T13:30:00.000+02:00

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https://evento.renater.fr/survey/repair-cafe-6pmn2j4x

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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