Repair café, Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B, Rennes

Repair café Lundi 13 avril, 12h30 Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire, nombre de places limité

Ne jetez plus ! Un appareil électroménager qui ne fonctionne plus, un mécanisme cassé, une pièce de jeu perdue ? Venez réparer et donner une seconde vie aux objets de votre quotidien au Repair Café du Teaching Lab de l’université.

Découvrez l’univers de la réparation, 2 lundis midi par mois, de 12h30 à 13h30.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Rennes 35042 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez avec un appareil à démonter ou diagnostiquer ! low tech réparation

Nolwenn Saget-Denizot – Université de Rennes