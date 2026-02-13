REPAIR CAFE Pont à Marcq, Médiathéque de Pont à Marcq, Pont-à-Marcq

REPAIR CAFE Pont à Marcq Samedi 7 mars, 09h30 Médiathéque de Pont à Marcq Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Médiathéque de Pont à Marcq 2 rue du maréchal Leclerc Pont à Marcq Pont-à-Marcq 59710 Nord Hauts-de-France

venez réparer vos petits appareils électro-ménager à la médiathèque de Pont à Marcq