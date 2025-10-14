Repair café Médiathèque Pontchâteau

Repair café Médiathèque Pontchâteau mardi 14 octobre 2025.

Repair café

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 20:00:00

Date(s) :

2025-10-14

REPAIR CAFÉ

Atelier de répartation participatif

Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.

Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.

Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…

Atelier samedi 14 octobre de 18h à 20h

Médiathèque de Pont-Château

Tout public / Gratuit / Sur réservation

Renseignements et réservations

Médiathèque de Pont-Château

02.40.01.61.17 ou bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr

.

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repair café Pontchâteau a été mis à jour le 2025-08-29 par ADT44