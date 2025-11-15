Repair café Rue du Mortier Plat Pontchâteau
Repair café Rue du Mortier Plat Pontchâteau samedi 15 novembre 2025.
Repair café
Rue du Mortier Plat Médiathèque Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
REPAIR CAFÉ
Atelier de répartation participatif
Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.
Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.
Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…
Atelier samedi 15 novembre de 10h à 12h
Médiathèque de Sainte-Anne de Brivet
Tout public / Gratuit / Sur réservation
Renseignements et réservations
Médiathèque de Sainte-Anne de Brivet
02.40.01.61.17 ou bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr
Rue du Mortier Plat Médiathèque Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
