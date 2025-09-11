Repair café Espace KENERE, médiathèque Pontivy
Repair café Espace KENERE, médiathèque Pontivy jeudi 11 septembre 2025.
Repair café
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : –
Début : 2025-09-11 16:00:00
fin : 2025-10-02 18:00:00
2025-09-11 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04
Un objet à réparer ? Ne le jetez pas des bénévoles vous apprennent à le réparer ! Atelier animé par Julien, Stéphane, René, Thibaut, Yann, Alain, Philippe et Jean-Pierre. Merci à eux !
Rendez-vous tous les premiers jeudis du mois (sauf janvier et septembre 2e jeudi du mois)
Entrée libre. .
