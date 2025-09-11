Repair café Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Repair café Espace KENERE, médiathèque Pontivy jeudi 11 septembre 2025.

Repair café

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 16:00:00

fin : 2025-10-02 18:00:00

Date(s) :

2025-09-11 2025-10-02 2025-11-06 2025-12-04

Un objet à réparer ? Ne le jetez pas des bénévoles vous apprennent à le réparer ! Atelier animé par Julien, Stéphane, René, Thibaut, Yann, Alain, Philippe et Jean-Pierre. Merci à eux !

Rendez-vous tous les premiers jeudis du mois (sauf janvier et septembre 2e jeudi du mois)

Entrée libre. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repair café Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté