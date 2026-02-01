Repair Café Ty Pouce Quimperlé
Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère
Un grille-pain en panne, en vêtement abîmé, un vélo fatigué ?
Avant de jeter, venez réparer !
Le Repair Café de Quimperlé est un moment convivial où habitant.e.s et bénévoles se retrouvent pour réparer ensemble des objets du quotidien. On y partage des savoir-faire, des astuces… et un café.
La réparation limitée à un objet par personne est gratuit. Elle est réalisée par vos soins avec l’aide des bénévoles présent.e.s.
Ouvert à tout.e.s que vous sachiez réparer ou non ! .
Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 88 42 92 01
