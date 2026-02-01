Repair Café Ty Pouce Quimperlé

Repair Café

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé Finistère

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Un grille-pain en panne, en vêtement abîmé, un vélo fatigué ?

Avant de jeter, venez réparer !

Le Repair Café de Quimperlé est un moment convivial où habitant.e.s et bénévoles se retrouvent pour réparer ensemble des objets du quotidien. On y partage des savoir-faire, des astuces… et un café.

La réparation limitée à un objet par personne est gratuit. Elle est réalisée par vos soins avec l’aide des bénévoles présent.e.s.

Ouvert à tout.e.s que vous sachiez réparer ou non ! .

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 88 42 92 01

