REPAIR CAFÉ Roubaix

REPAIR CAFÉ Roubaix mercredi 1 octobre 2025.

REPAIR CAFÉ

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 19:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-12-03

Avec les bricoleurs de Astuce Asso et de Repair Café Roubaix, c’est l’occasion pour vous d’apprendre et/ou de partager vos connaissances tout en discutant et découvrant le fablab de la Condition Publique !

De 17h00 à 19h00

Inscription auprès de l’association 06 17 65 92 49

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

With the tinkerers from Astuce Asso and Repair Café Roubaix, this is your chance to learn and/or share your knowledge while discussing and discovering the Condition Publique fablab!

From 5:00 pm to 7:00 pm

Registration with the association: 06 17 65 92 49

German :

Mit den Bastlern von Astuce Asso und Repair Café Roubaix haben Sie die Gelegenheit, etwas zu lernen und/oder Ihr Wissen mit anderen zu teilen, während Sie diskutieren und das Fablab der Condition Publique entdecken!

Von 17.00 bis 19.00 Uhr

Anmeldung bei der Vereinigung: 06 17 65 92 49

Italiano :

Con i tinkerers di Astuce Asso e Repair Café Roubaix, avrete la possibilità di imparare e/o condividere le vostre conoscenze chiacchierando e scoprendo il fablab della Condition Publique!

Dalle 17.00 alle 19.00

Iscrizione all’associazione: 06 17 65 92 49

Espanol :

Con los manitas de Astuce Asso y Repair Café Roubaix, esta es tu oportunidad de aprender y/o compartir tus conocimientos mientras charlas y descubres el fablab de la Condition Publique

De 17:00 a 19:00 h

Inscripción en la asociación: 06 17 65 92 49

L’événement REPAIR CAFÉ Roubaix a été mis à jour le 2025-09-12 par Hauts-de-France Tourisme