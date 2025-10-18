Repair Café Saales
Repair Café Saales samedi 18 octobre 2025.
Repair Café
Grand Rue Saales Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Profitez d’une rencontre entre citoyens décidés à ne plus jeter pour prendre soin de leur environnement ! .
Grand Rue Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 70 26 mairie-saales@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repair Café Saales a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche