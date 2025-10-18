Repair Café Saales

Repair Café Saales samedi 18 octobre 2025.

Repair Café

Grand Rue Saales Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Profitez d’une rencontre entre citoyens décidés à ne plus jeter pour prendre soin de leur environnement ! .

Grand Rue Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 70 26 mairie-saales@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repair Café Saales a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche