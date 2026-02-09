Repair Café Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud

Repair Café

Saint-Aubin-le-Cloud

Un Repair Café est un atelier collaboratif et gratuit où des bénévoles aident les participants à réparer leurs objets du quotidien, dans une ambiance conviviale et solidaire.

L’objectif ? Lutter contre le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets et transmettre des savoir-faire.

Comment ça se passe ?

Apportez Un objet cassé (petit électroménager, vêtement, jouet, vélo, meuble, etc.).

Rencontrez Des bénévoles passionnés (bricoleurs, couturiers, électroniciens…).

Réparez Ensemble, avec des outils et des conseils adaptés.

Partagez Un café, un gâteau, des discussions et des sourires ! .

Maison pour Tous 11 A Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 contact@mptstaubin79.fr

