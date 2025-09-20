Repair Café Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Repair Café Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

Repair Café

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Repair café

Atelier de réparation participatif

Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.

Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.

Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…



Atelier samedi 20 septembre de 10h à 12h

Bibliothèque de Saint Gildas des Bois

Tout public / Gratuit /

Sur réservation

Bon à savoir Si vous avez manqué cette date, 3 autres dates sont programmées dans le réseau avant la fin de l’année.

Renseignements et réservations

Bibliothèque Intercommunale de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64

E.mail bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr

.

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

