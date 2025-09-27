REPAIR CAFÉ Saint-Mars-du-Désert

REPAIR CAFÉ Saint-Mars-du-Désert samedi 27 septembre 2025.

REPAIR CAFÉ

207 la gare Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Réparations solidaires et conviviales

Repair café, 207 la Gare atelier de réparation et couture par l’association Repair café Marsien .

207 la gare Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 54 07 59 tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr

English :

Repairs in a spirit of solidarity and conviviality

German :

Solidarische und gesellige Reparaturen

Italiano :

Riparazioni in uno spirito di solidarietà e convivialità

Espanol :

Reparaciones en un espíritu de solidaridad y convivencia

L’événement REPAIR CAFÉ Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-09-03 par Pays Erdre Canal Forêt