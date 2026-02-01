Repair Café Saint-Ouen-en-Belin

Repair Café

Besoin de réparer un outil? un meuble ? un appareil électroménager ? Venez rencontrer les bénévoles le samedi 28 février à St Ouen en Belin, salle l’Audonienne de 14h à 17h30.

Pour répondre à l’enjeu du développement durable et du recyclage, des bénévoles répareront gratuitement les outils, l’électroménager, la hi-fi,… afin de ne pas jeter !

Vos objets auront peut-être la chance d’une seconde vie !

Outils et matériels seront disponibles sur place.

Manifestation gratuite !

Samedi 28 février 2026 de 14h à 17 h30.

Salle L’Audonienne

Saint-Ouen-en-Belin

Organisé par la Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, en partenariat avec les bénévoles de l’association Grain de Sable et Pomme de Pin. .

Salle l’Audonienne Saint-Ouen-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 communautedecommunes@belinois.fr

English :

Need to repair a tool? a piece of furniture? a household appliance? Come and meet our volunteers on Saturday February 28 at St Ouen en Belin, salle l’Audonienne from 2pm to 5:30pm.

