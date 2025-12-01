Repair café Mosaïc, centre socioculturel Saint-Paul-Trois-Châteaux
Repair café Mosaïc, centre socioculturel Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 13 décembre 2025.
Repair café
Mosaïc, centre socioculturel 10 rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 13:00:00
2025-12-13
Jeter ? Pas question ! Apportez vos objets que vous réparerez avec des bénévoles bricoleurs et transformons les locaux de Mosaïc en atelier de réparation ! En partenariat avec le Collectif Environnement en Tricastin.
Mosaïc, centre socioculturel 10 rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 82 30
English :
Throw it away? No way! Bring your items to be repaired by our handyman volunteers, and let’s transform Mosaïc’s premises into a repair workshop! In partnership with Collectif Environnement en Tricastin.
German :
Einfach wegwerfen? Auf keinen Fall! Bringen Sie Ihre Gegenstände mit, die Sie mit handwerklich begabten Freiwilligen reparieren, und lassen Sie uns die Räumlichkeiten von Mosaïc in eine Reparaturwerkstatt verwandeln! In Partnerschaft mit dem Collectif Environnement en Tricastin.
Italiano :
Buttarlo via? Non se ne parla! Portate i vostri oggetti per farli riparare dai nostri volontari tuttofare e trasformiamo i locali del Mosaico in un’officina di riparazione! In collaborazione con il Collectif Environnement en Tricastin.
Espanol :
¿Tirarlo? Ni hablar Trae tus objetos para que los reparen nuestros voluntarios manitas y convirtamos los locales de Mosaïc en un taller de reparación En colaboración con el Collectif Environnement en Tricastin.
