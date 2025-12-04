Repair Café Salle Alain Marsan Saint-Sever
Repair Café Salle Alain Marsan Saint-Sever dimanche 1 février 2026.
Repair Café
Salle Alain Marsan Quartier d’Augreilh Saint-Sever Landes
Début : 2026-02-01
2026-02-01
Le Repair Café Saint-Sever vous invite à nouveau à réparer plutôt que jeter.
C’est aussi l’occasion de partager un moment convivial et de sensibiliser les enfants autour d’ateliers récup’ et de réparation de jouets.
Venez nombreux !
Ateliers couture, petit électro-ménager, outillage, petits meubles, matériel informatique, affûtage l’après-midi.
Salle Alain Marsan Quartier d’Augreilh Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine repaircafesaintsever@gmail.com
English : Repair Café
The Repair Café Saint-Sever once again invites you to repair rather than throw away.
It’s also an opportunity to share a convivial moment and raise children’s awareness of recycling and toy repair workshops.
Come one, come all!
L’événement Repair Café Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-01 par Landes Chalosse