Repair Café Salle Alain Marsan Saint-Sever

Saint-Sever Landes

2026-02-01

2026-02-01

2026-02-01

Le Repair Café Saint-Sever vous invite à nouveau à réparer plutôt que jeter.

C’est aussi l’occasion de partager un moment convivial et de sensibiliser les enfants autour d’ateliers récup’ et de réparation de jouets.

Ateliers couture, petit électro-ménager, outillage, petits meubles, matériel informatique, affûtage l’après-midi.

Venez nombreux ! .

Salle Alain Marsan Quartier d’Augreilh Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine repaircafesaintsever@gmail.com

English : Repair Café

The Repair Café Saint-Sever once again invites you to repair rather than throw away.

It’s also an opportunity to share a convivial moment and raise children’s awareness of recycling and toy repair workshops.

Come one, come all!

