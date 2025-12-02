Repair Café Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Repair Café

Vous avez des objets qui ne fonctionnent plus ? Que diriez-vous de réparer plutôt que de jeter ? Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne où une équipe de bricoleurs bénévoles vous aideront à trouver des solutions à vos réparations !

le principe du Repair Café apportez un objet abîmé ou cassé; les bénévoles sont là pour tenter de le réparer. Avec vous, ils reprisent, rafistolent, démontent, soudent, graissent… Et permette d’éviter que les objets finissent à la poubelle !

Pratique

apportez seulement ce qui tient dans vos bras

petit appareil électrique (type grill pain…), bijoux fantaisie, petit meuble, vêtement, vélo…

consommation de courtoisie pour la réparation

les fournitures pourront être payante

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Do you have items that no longer work? How about repairing them rather than throwing them away? Visit the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne, where a team of volunteer handymen will help you find solutions to your repairs!

German :

Haben Sie Gegenstände, die nicht mehr funktionieren? Wie wäre es, wenn Sie diese reparieren, anstatt sie wegzuwerfen? Begeben Sie sich in das Bürgerhaus von Sainte-Pazanne, wo ein Team von freiwilligen Bastlern Ihnen bei der Suche nach Lösungen für Ihre Reparaturen helfen wird!

Italiano :

Avete oggetti che non funzionano più? Che ne dite di ripararli invece di buttarli via? Venite alla Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne, dove un team di volontari tuttofare vi aiuterà a trovare soluzioni per le vostre riparazioni!

Espanol :

¿Tienes objetos que ya no funcionan? ¿Qué le parece repararlos en lugar de tirarlos? Acércate a la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne, donde un equipo de manitas voluntarios te ayudará a encontrar soluciones a tus reparaciones

