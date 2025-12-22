Repair Café Salle de l’Héronnière

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

SAMEDI 31 JANVIERDE 9H À 12HNOUVELLE ÉDITION DU REPAIR CAFÉ Nous sommes ravis de vous convier à cette nouvelle édition du Repair Café de Saint-Aignan de Grand Lieu. Rien ne se jette, tout se répare !Des bénévoles bricoleurs et bricoleuses vous attendent autour de 4 pôles de réparation : Petit électroménager (grille-pain, bouilloire, aspirateur…)Informatique (pc, ordinateur portable…)VéloCouture/tricot (repriser, faire un ourlet, fermetures…) Pour patienter, vous pourrez profiter d’un café et de gourmandises préparés par une association aignanaise et d’un espace coloriage pour les plus petits.Gratuit et ouvert à tous. LE REPAIR QUOI ? Un Repair Café c’est un atelier de réparation collaboratif et solidaire. Une équipe de bénévoles bricoleurs et bidouilleurs accueille tous ceux qui ont des objets cassés ou abîmés et qui souhaitent les faire réparer pour leur redonner vie._______________________________________________ NOUVELLE ZONE DE GRATUITÉ, DANS LE CADRE DU REPAIR CAFÉ Donnez ce dont vous n’avez plus besoin, Prenez ce dont vous avez l’utilité. POUR DONNERVous avez des objets en bon état qui ne vous servent plus ? déco, vaisselle, vêtements, jeux, livres… Venez les déposer à l’espace de gratuité du Repair Café, à la salle de l’Héronnière, le vendredi 30 janvier de 16h à 18h.L’ensemble des objets déposés sera vérifié avec vous afin de garantir la qualité de la zone de gratuité. La commune se réserve le droit de refuser tout objet en mauvais état ou non adapté à un dépôt en zone de gratuité. POUR PRENDREVous avez besoin d’objets et/ou de vêtements ? Même si vous n’avez rien déposé. Venez pendant le Repair Café, à la salle de l’Héronnière, le samedi 31 janvier de 9h à 12h.Le tout est gratuit et sans réciprocité. Les objets restants seront donnés à une ressourcerie locale. Renseignement auprès de Laurène Caudal : 02 40 26 44 42 – mailto:lcaudal@sagl.frlcaudal@sagl.fr

Salle de l’Héronnière 44860

0240264444



