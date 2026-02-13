Repair Café Médiathèque La Ruche Sens

Repair Café

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

2026-03-18

Pour célébrer ensemble la journée mondiale du recyclage, les bibliothécaires vous invitent à apporter des objets à réparer (plutôt petits, pas de lave-vaisselle !). Plusieurs experts seront présents pour essayer de redonner vie à vos objets.

Rendez-vous à la salle polyvalente .

Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

