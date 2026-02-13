Repair Café Médiathèque La Ruche Sens
Repair Café Médiathèque La Ruche Sens mercredi 18 mars 2026.
Repair Café
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Pour célébrer ensemble la journée mondiale du recyclage, les bibliothécaires vous invitent à apporter des objets à réparer (plutôt petits, pas de lave-vaisselle !). Plusieurs experts seront présents pour essayer de redonner vie à vos objets.
Rendez-vous à la salle polyvalente .
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
English : Repair Café
