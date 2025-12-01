Repair Café Bibliothèque Sévérac
Repair Café Bibliothèque Sévérac samedi 13 décembre 2025.
Repair Café
Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Repair café
Cycle de plusieurs ateliers de réparation participatifs
Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.
Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.
Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…
Bibliothèque de Sévérac
13 décembre de 10h à 12h
Tout pubilc Gratuit sur réservation
Renseignements et réservations
Bibliothèque Intercommunale de Sévérac 02 40 88 73 23
E.mail biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
