Repair Café Bibliothèque Sévérac

Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Cycle de plusieurs ateliers de réparation participatifs

Et si on essayait de réparer au lieu de jeter ? Parce que c’est en faisant qu’on apprend, venez réparer vous-même vos objets du quotidien.

Ludo, (Ludolab chaîne dédiée à l’impression 3D, le tech et le DIY) vous accompagne dans cet espace de travail éphémère, avec une mise à disposition d’outils.

Objets réparables petit électroménager, électronique, objets du quotidien…

Bibliothèque de Sévérac

13 décembre de 10h à 12h

Tout pubilc Gratuit sur réservation

Renseignements et réservations

Bibliothèque Intercommunale de Sévérac 02 40 88 73 23

E.mail biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr .

