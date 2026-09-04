Repair café spécial jouets La Maison Pop Montendre
samedi 12 décembre 2026 · La Maison Pop · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Repair café spécial jouets
La Maison Pop 11 avenue de la gare Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-12 17:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Repair café à la Maison Pop, spécial Jouets à l’approche de Noël !
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La Maison Pop 11 avenue de la gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com
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English :
Repair Café at Maison Pop—Special Toy Event as Christmas Approaches!
L’événement Repair café spécial jouets Montendre a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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