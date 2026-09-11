Informations pratiques

Landunvez

« Repair café » spécial objet en bois dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation

Atelier d’ébénisterie L’Eben’Istor Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

À l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, le collectif de professionnels du bois des AAA organise un repair café spécial objet en bois à l’atelier L’Eben’Istor sur la commune de Landunvez.

La réparation se fera à 4 mains : les vôtres et celles de votre encadrant qui saura s’adapter à votre niveau. Apportez un objet que vous pourrez transporter vous-même. Éviter l’armoire normande !

Les places sont limitées à 10 personnes par jour et l’inscription est donc obligatoire. Il est possible de s’inscrire pour un ou deux jours selon la durée de la réparation. .

Atelier d’ébénisterie L’Eben’Istor Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 99 78 60 57

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English :

L’événement « Repair café » spécial objet en bois dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation Landunvez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT IROISE BRETAGNE