Repair Café spécial Octobre Rose/Operation on répare en Hauts de France Rue nationale, Provin

Repair Café spécial Octobre Rose/Operation on répare en Hauts de France Samedi 18 octobre, 09h30 Rue nationale, Nord

Entrée Libre

Repair Café de Provin – Spécial Octobre Rose et ‍ l’opération les Hauts de France réparent

Ce samedi 18 octobre 2025,de 9h30 à 12h, retrouve ton rendez-vous mensuel du Repair Café à la Maison des Associations – Rue Nationale à Provin (59).

️ Apporte tes objets ou vêtements à réparer plutôt que de les jeter :

le meilleur moyen de leur redonner vie,

et cette fois-ci, les dons seront reversés à l’association “La Vie en Rose • Annoeullin”, engagée dans la lutte contre le cancer du sein mais surtout l’accompagnement des personnes atteintes. ️ Vous pourrez venir les rencontrer également.

Nous recherchons toujours des réparateurs et réparatrices bénévoles— rejoignez-nous dans cette belle aventure solidaire !

Point de collecte également disponible sur place.

Samedi 18 octobre 2025 – de 09h30 à 12h

Maison des Associations – Rue Nationale – Provin (59)

Ensemble, réparons, partageons, soutenons

https://repaircafe-hdf.org/hauts-de-france-reparent/?fbclid=IwVERDUANYZxBleHRuA2FlbQIxMAABHlPeRQwlW71r_7pUrYNmwcbItbC2VlfjAompYjkOKip-17bEyEgh7Vx9_rLO_aem_r3pB6Ar-4r4HA3eJnl9aPQ

