Repair Café

Rue des Fontaines Steige Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .

Rue des Fontaines Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com

L’événement Repair Café Steige a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé