Repair Café

28 grand rue Steinbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 11:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Les Repair Café sont des ateliers de réparation collaboratifs gratuits où des bénévoles passionnés de bricolage vous aident à réparer vos objets en panne. Entraide et convivialité assurées !

Les Repair Café sont des ateliers gratuits où des bénévoles vous aident à réparer vos objets. Un geste pour la planète, une occasion de créer du lien social autour du bricolage, de l’entraide et de la convivialité ! .

28 grand rue Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50 sebreeb@gmail.com

English :

Repair Cafés are free collaborative repair workshops where volunteers with a passion for DIY help you fix your broken items. Mutual help and conviviality guaranteed!

German :

Repair Cafés sind kostenlose kollaborative Reparaturwerkstätten, in denen handwerklich begeisterte Freiwillige Ihnen helfen, Ihre defekten Gegenstände zu reparieren. Gegenseitige Hilfe und Geselligkeit sind garantiert!

Italiano :

I Repair Café sono laboratori gratuiti di riparazione collaborativa in cui volontari con la passione per il fai-da-te vi aiutano a riparare i vostri oggetti rotti. Si tratta di aiutarsi a vicenda!

Espanol :

Los Repair Cafés son talleres gratuitos de reparación colaborativa en los que voluntarios apasionados por el bricolaje te ayudan a reparar tus objetos rotos. Se trata de ayudarnos unos a otros

L’événement Repair Café Steinbach a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay