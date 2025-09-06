Repair café La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Repair café La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 6 septembre 2025.
Repair café
La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
Date(s) :
2025-09-06
.
La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 94 76 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repair café Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral