Repair Café Textile Bibliothèque François Villon Paris samedi 7 février 2026.
Repriser, réparer une déchirure ou un vêtement troué, coudre un bouton… Venez avec un vêtement à réparer, nous vous montrons comment faire.
Attention, petites réparations simplement, ce n’est pas un cours de couture ! Merci d’apporter votre matériel.
Démonstration d’un métier à tisser et sensibilisation au recyclage seront également au programme.
Sur inscription, limité à 10 personnes
Animé par l’association Repair café Paris : réparer un vêtement, coudre un bouton….
Le samedi 07 février 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon