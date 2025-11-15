REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne
REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne samedi 15 novembre 2025.
REPAIR CAFE TEXTILE
Boulevard François Mitterrand Mayenne Mayenne
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
2025-11-15
Le Repair’ Café Textile est un rendez-vous au MiniLab où vous pouvez vous initier en réparation textile.
En partenariat avec les bénévoles des Canettes , on vous accueille pendant 2h pour échanger, apprendre et pratiquer.
Faire un ourlet, repriser un trou… n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
Sans inscription. .
Boulevard François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
English :
The Repair’ Café Textile is a meeting place at MiniLab where you can learn all about textile repair.
German :
Das Repair’ Café Textile ist ein Treffpunkt im MiniLab, wo du dich in die Textilreparatur einführen lassen kannst.
Italiano :
Il Repair’ Café Textile è un luogo d’incontro del MiniLab dove si può imparare tutto sulla riparazione dei tessuti.
Espanol :
El Repair’ Café Textile es un lugar de encuentro en el MiniLab donde puedes aprender todo sobre la reparación textil.
