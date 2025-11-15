Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne

REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne samedi 15 novembre 2025.

REPAIR CAFE TEXTILE

Boulevard François Mitterrand Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:30:00

Date(s) :
2025-11-15

Le Repair’ Café Textile est un rendez-vous au MiniLab où vous pouvez vous initier en réparation textile.
En partenariat avec les bénévoles des Canettes , on vous accueille pendant 2h pour échanger, apprendre et pratiquer.
Faire un ourlet, repriser un trou… n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
Sans inscription.   .

Boulevard François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 

English :

The Repair’ Café Textile is a meeting place at MiniLab where you can learn all about textile repair.

German :

Das Repair’ Café Textile ist ein Treffpunkt im MiniLab, wo du dich in die Textilreparatur einführen lassen kannst.

Italiano :

Il Repair’ Café Textile è un luogo d’incontro del MiniLab dove si può imparare tutto sulla riparazione dei tessuti.

Espanol :

El Repair’ Café Textile es un lugar de encuentro en el MiniLab donde puedes aprender todo sobre la reparación textil.

L’événement REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Mayenne Co