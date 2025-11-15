REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne

REPAIR CAFE TEXTILE

Le Repair’ Café Textile est un rendez-vous au MiniLab où vous pouvez vous initier en réparation textile.

En partenariat avec les bénévoles des Canettes , on vous accueille pendant 2h pour échanger, apprendre et pratiquer.

Faire un ourlet, repriser un trou… n’auront bientôt plus de secrets pour vous !

Sans inscription. .

English :

The Repair’ Café Textile is a meeting place at MiniLab where you can learn all about textile repair.

German :

Das Repair’ Café Textile ist ein Treffpunkt im MiniLab, wo du dich in die Textilreparatur einführen lassen kannst.

Italiano :

Il Repair’ Café Textile è un luogo d’incontro del MiniLab dove si può imparare tutto sulla riparazione dei tessuti.

Espanol :

El Repair’ Café Textile es un lugar de encuentro en el MiniLab donde puedes aprender todo sobre la reparación textil.

