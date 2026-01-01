REPAIR CAFE TEXTILES Médiathèque de Mayenne Mayenne
REPAIR CAFE TEXTILES Médiathèque de Mayenne Mayenne samedi 17 janvier 2026.
REPAIR CAFE TEXTILES
Médiathèque de Mayenne 396 rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 12:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Un trou dans votre chaussette, les bénévoles des Canettes vous accompagnent et vous aide à réparer vos tissus !
Au Repair Café Textile, les bénévoles des Canettes sont là pour partager leurs meilleures astuces et vous donner des idées pour réparer des vêtements.
Sans inscription. .
Médiathèque de Mayenne 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
If you’ve got a hole in your sock, the Canettes volunteers can help you repair your fabric!
L’événement REPAIR CAFE TEXTILES Mayenne a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme Mayenne Co