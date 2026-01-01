REPAIR CAFE TEXTILES Médiathèque de Mayenne Mayenne

REPAIR CAFE TEXTILES

Médiathèque de Mayenne 396 rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 12:30:00

2026-01-17

Un trou dans votre chaussette, les bénévoles des Canettes vous accompagnent et vous aide à réparer vos tissus !

Au Repair Café Textile, les bénévoles des Canettes sont là pour partager leurs meilleures astuces et vous donner des idées pour réparer des vêtements.

Sans inscription. .

Médiathèque de Mayenne 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

If you’ve got a hole in your sock, the Canettes volunteers can help you repair your fabric!

