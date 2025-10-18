REPAIR CAFE GIRMONT Thaon-les-Vosges

REPAIR CAFE GIRMONT Thaon-les-Vosges samedi 18 octobre 2025.

REPAIR CAFE

GIRMONT 30 rue Abbé Vincent Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Ne jetez plus ! Venez réparer vos objets du quotidien au sein d’une équipe de bénévoles dans un lieu convivial.Tout public

0 .

GIRMONT 30 rue Abbé Vincent Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 77 19 54 75

English :

Stop throwing things away! Come and repair your everyday items with a team of volunteers in a friendly environment.

German :

Werfen Sie nicht mehr weg! Kommen Sie und reparieren Sie Ihre Alltagsgegenstände in einem Team von Freiwilligen an einem geselligen Ort.

Italiano :

Smettete di buttare via le cose! Venite a riparare i vostri oggetti di uso quotidiano con un team di volontari in un ambiente amichevole.

Espanol :

¡Deja de tirar cosas! Ven a reparar tus objetos cotidianos con un equipo de voluntarios en un entorno acogedor.

L’événement REPAIR CAFE Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-09-16 par OT EPINAL ET SA REGION