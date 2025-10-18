REPAIR CAFE GIRMONT Thaon-les-Vosges
REPAIR CAFE GIRMONT Thaon-les-Vosges samedi 18 octobre 2025.
REPAIR CAFE
GIRMONT 30 rue Abbé Vincent Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
2025-10-18
Ne jetez plus ! Venez réparer vos objets du quotidien au sein d’une équipe de bénévoles dans un lieu convivial.Tout public
GIRMONT 30 rue Abbé Vincent Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 77 19 54 75
English :
Stop throwing things away! Come and repair your everyday items with a team of volunteers in a friendly environment.
German :
Werfen Sie nicht mehr weg! Kommen Sie und reparieren Sie Ihre Alltagsgegenstände in einem Team von Freiwilligen an einem geselligen Ort.
Italiano :
Smettete di buttare via le cose! Venite a riparare i vostri oggetti di uso quotidiano con un team di volontari in un ambiente amichevole.
Espanol :
¡Deja de tirar cosas! Ven a reparar tus objetos cotidianos con un equipo de voluntarios en un entorno acogedor.
