Repair Café Tournefeuille – Salle Jean Gay (rue de Gascogne), Tournefeuille Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille, Tournefeuille
Repair Café Tournefeuille – Salle Jean Gay (rue de Gascogne), Tournefeuille Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille, Tournefeuille dimanche 14 juin 2026.
Repair Café Tournefeuille – Salle Jean Gay (rue de Gascogne) Dimanche 14 juin, 16h00 Tournefeuille Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Tournefeuille Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille 15 Rue de Provence, 31170 Tournefeuille, France Tournefeuille 31170 La Paderne Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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