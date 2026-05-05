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Repair Café Tournefeuille – Salle Jean Gay (rue de Gascogne), Tournefeuille‎ Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille, Tournefeuille

Repair Café Tournefeuille – Salle Jean Gay (rue de Gascogne), Tournefeuille‎ Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille, Tournefeuille dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Tournefeuille‎ Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille

Adresse : 15 Rue de Provence, 31170 Tournefeuille, France

Ville : 31170 Tournefeuille

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Repair Café Tournefeuille – Salle Jean Gay (rue de Gascogne) Dimanche 14 juin, 16h00 Tournefeuille‎ Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Tournefeuille‎ Salle Jean Gay Rue de Provence Tournefeuille 15 Rue de Provence, 31170 Tournefeuille, France Tournefeuille 31170 La Paderne Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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