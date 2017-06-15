Repair’ Café Tout en commun, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

Repair’ Café Tout en commun Samedi 28 mars, 14h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Tous les bénévoles des Repair Cafés du territoire se rassemblent à la MJC de Trégunc lors du Festival Brin de Nature.Le principe : vous venez avec vos objets cassés ou en panne (petit électroménager, vélos, jouets, textiles, meubles…) et les réparateurs bénévoles vous accompagnent pour les remettre en état. Plus qu’une simple réparation, c’est l’occasion d’apprendre des gestes techniques, de partager des savoir-faire et de lutter contre l’obsolescence programmée. Convivialité et transmission garanties !

Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]

Repair’ Café Tout en commun MJC Tregunc Chemins de Faire