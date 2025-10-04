REPAIR CAFE Treillières
REPAIR CAFE Treillières samedi 4 octobre 2025.
REPAIR CAFE
Salle chesnais n°3 Treillières Loire-Atlantique
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
Venez réparer tous vos objets du quotidien
Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h .
Salle chesnais n°3 Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Come and repair all your everyday items
German :
Kommen Sie und reparieren Sie alle Ihre Alltagsgegenstände
Italiano :
Venite a riparare tutti i vostri oggetti di uso quotidiano
Espanol :
Ven a reparar todos tus objetos cotidianos
L’événement REPAIR CAFE Treillières a été mis à jour le 2025-08-17 par Pays Erdre Canal Forêt