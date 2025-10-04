REPAIR CAFE Treillières

REPAIR CAFE Treillières samedi 4 octobre 2025.

REPAIR CAFE

Salle chesnais n°3 Treillières Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Venez réparer tous vos objets du quotidien

Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h .

Salle chesnais n°3 Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Come and repair all your everyday items

German :

Kommen Sie und reparieren Sie alle Ihre Alltagsgegenstände

Italiano :

Venite a riparare tutti i vostri oggetti di uso quotidiano

Espanol :

Ven a reparar todos tus objetos cotidianos

L’événement REPAIR CAFE Treillières a été mis à jour le 2025-08-17 par Pays Erdre Canal Forêt