Repair Café Trémentines Trémentines
Repair Café Trémentines Trémentines samedi 22 novembre 2025.
Repair Café Trémentines
Relais Chloro’fil Place Hubert Cassin Trémentines Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Venez réparer vos objets cassés et leur donner une seconde vie avec les bénévoles du Repair Café de Trémentines. .
Relais Chloro’fil Place Hubert Cassin Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repair Café Trémentines Trémentines a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais