Repair Café Trémentines Trémentines

Repair Café Trémentines

Relais Chloro’fil Place Hubert Cassin Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez réparer vos objets cassés et leur donner une seconde vie avec les bénévoles du Repair Café de Trémentines. .

