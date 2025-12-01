Repair café – Urschenheim

Haut-Rhin

Repair café 35 grand’rue Urschenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair’cafés.

Des bénévoles, qui connaissent et savent réparer dans tous les domaines possibles, sont présents avec les outils nécessaires pour effectuer toutes sortes de diagnostics et de réparations.

Aspirateurs, machines à café, vélos, vêtements, objets utiles, jouets et bien d’autres choses encore apportez des objets de chez vous que vous souhaitez réparer et mettez-vous au travail avec les bénévoles du Repair’café. 0 .

35 grand’rue

Urschenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 67 68 03 l.delpierre@alsacerhinbrisach.fr

