Repair Café Val de Saône Salle familiale Mâcon

Salle familiale 108 Rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-01-08 09:00:00

fin : 2026-03-12 12:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-28 2026-03-12 2026-04-23 2026-05-21 2026-06-06 2026-06-18

Ne jetons plus! Réparons ensemble.

Venez réparer vos objets en panne avec le Repair Café. 1 objet par personne.

Réparation gratuite. Adhésion obligatoire à prix libre.

Repair Café est un réseau international. .

Salle familiale 108 Rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact.repaircafevaldesaone@gmail.com

English : Repair Café Val de Saône

