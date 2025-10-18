Repair café : venez réparer votre appareil électrique ! Gratuit Mairie du 11ᵉ arrondissement de Paris Paris

Repair café : venez réparer votre appareil électrique ! Gratuit Mairie du 11ᵉ arrondissement de Paris Paris samedi 18 octobre 2025.

La Mairie du 11e et le Repair café Paris 11 vous proposent une session de 4h pour redonner une second souffle à vos appareils électroniques/électroménager qui commencent à se faire vieux ! Une super solution de réemploi et qui plus est responsable.

Gratuit, sur inscription à rcpn@ouvaton.fr

Aspirateur, bouilloire… Vous avez un objet électrique qui ne fonctionne plus ? Venez apprendre à le réparer avec le collectif Repair café Paris 11 !

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Mairie du 11ᵉ arrondissement de Paris 12 Place Léon Blum 75011 Paris

https://www.repaircafeparis.fr/ rcpn@ouvaton.fr