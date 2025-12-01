Repair Café Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
TOUS LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS, DE 10h à 12h, c’est REPAIR CAFE à La Manufacture des Capucins
Venez réparer & apprendre à réparer vos objets avec Bruno & ses amis réparateurs bénévoles ! C’est GRATUIT
Où nous trouver ? A l’entrée de l’écoquartier Fieschi, en face du commissariat (entrée par la grille grise)
RESERVATION OBLIGATOIRE ! .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop
