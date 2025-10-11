REPAIR CAFÉ Salle du Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne

REPAIR CAFÉ Salle du Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne samedi 11 octobre 2025.

REPAIR CAFÉ

Salle du Champ Mahais Impasse du Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Réparations solidaires et conviviales

Les bénévoles réparateurs seront à nouveau là pour utiliser et transmettre leurs connaissances, vous aider à remettre vos objets en état de marche petit électroménager, smartphone, matériel informatique, jouet, vélo, outillage, vêtement… .

Salle du Champ Mahais Impasse du Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 74 37 94 gil_guerin@yahoo.fr

English :

Repairs in a spirit of solidarity and conviviality

German :

Solidarische und gesellige Reparaturen

Italiano :

Riparazioni in uno spirito di solidarietà e convivialità

Espanol :

Reparaciones en un espíritu de solidaridad y convivencia

L’événement REPAIR CAFÉ Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-23 par Point d’accueil Sucé sur Erdre