REPAIR CAFÉ Salle du Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne samedi 11 octobre 2025.
Salle du Champ Mahais Impasse du Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
Réparations solidaires et conviviales
Les bénévoles réparateurs seront à nouveau là pour utiliser et transmettre leurs connaissances, vous aider à remettre vos objets en état de marche petit électroménager, smartphone, matériel informatique, jouet, vélo, outillage, vêtement… .
Salle du Champ Mahais Impasse du Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 74 37 94 gil_guerin@yahoo.fr
English :
Repairs in a spirit of solidarity and conviviality
German :
Solidarische und gesellige Reparaturen
Italiano :
Riparazioni in uno spirito di solidarietà e convivialità
Espanol :
Reparaciones en un espíritu de solidaridad y convivencia
