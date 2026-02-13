Repair Café Wannehain, Grange Odette, Wannehain

Repair Café Wannehain 4 avril – 12 décembre, certains samedis Grange Odette Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-12T09:00:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00

Venez réparer avec nous vos objets cassés ou défectueux !

Notre équipe de bénévoles vous accueillera avec grand plaisir.

Nous aidons à réparer le petit électroménager. Et selon la disponibilité de nos bénévoles, nous pouvons aussi aider sur les vélos, le matériel thermique de jardin, l’informatique, le multimédia : contactez-nous avant pour être sûr.

C’est gratuit et ouvert à tou.te.s !

Accès libre sans inscription

Grange Odette wannehain mediatheque Wannehain 59830 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lecomptoirdelapevelewannehain@gmail.com »}]

Venez réparer vos objets avec nos bénévoles repair café réparation solidarité inter-générationnel