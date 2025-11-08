Repair Café Wattwiller
Repair Café Wattwiller samedi 8 novembre 2025.
Repair Café
1 rue de général de Gaulle Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 11:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Les Repair Café sont des ateliers gratuits où des bénévoles vous aident à réparer vos objets. Un geste pour la planète, une occasion de créer du lien social autour du bricolage, de l’entraide et de la convivialité ! .
1 rue de général de Gaulle Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50 mairie@wattwiller.fr
English :
Repair Cafés are free collaborative repair workshops where volunteers with a passion for DIY help you fix your broken items. Mutual help and conviviality guaranteed!
German :
Repair Cafés sind kostenlose kollaborative Reparaturwerkstätten, in denen handwerklich begeisterte Freiwillige Ihnen helfen, Ihre defekten Gegenstände zu reparieren. Gegenseitige Hilfe und Geselligkeit sind garantiert!
Italiano :
I Repair Café sono laboratori gratuiti di riparazione collaborativa in cui volontari con la passione per il fai-da-te vi aiutano a riparare i vostri oggetti rotti. Si tratta di aiutarsi a vicenda!
Espanol :
Los Repair Cafés son talleres gratuitos de reparación colaborativa en los que voluntarios apasionados por el bricolaje te ayudan a reparar tus objetos rotos. Se trata de ayudarnos unos a otros
L’événement Repair Café Wattwiller a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay