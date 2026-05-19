Repair café + Zone de gratuité Salle de l’Héronnière

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Repair café Le Repair café est un atelier de réparation collaboratif et solidaire. Une équipe de bénévoles brico-leurs et bidouilleurs accueille tous ceux qui ont des objets cassés ou abîmés et qui souhaitent les faire réparer pour leur redonner vie. Ils vous attendent autour de 4 pôles de réparation et d’échanges de savoirs :• Petit électroménager (grille-pain, bouilloire, aspirateur…)• Informatique (pc, ordinateur portable…)• Vélo• Couture / tricot (repriser, faire un ourlet, fermetures…)Pour patienter, vous pourrez profiter d’un café et de gourmandises préparés par une association aignanaise et d’un espace coloriage pour les plus petits.PratiqueSamedi 6 juin de 9h à 12hSalle de l’HéronnièreGratuit, entrée libre Zone de gratuité Donnez ce dont vous n’avez plus besoin. Prenez ce dont vous avez l’utilité !• Pour donner : vous avez des objets en bon état qui ne vous servent plus ? (déco, vaisselle, vêtements, jeux, livres…). Venez les déposer vendredi 5 juin de 16h à 18h.• Pour prendre : vous avez besoin d’objets et/ou vêtements ? Même si vous n’avez rien dé-posé, venez samedi 6 juin de 9h à 12h.Les objets restants seront donnés à une ressourcerie locale.PratiqueDonner : vendredi 5 juin de 16h à 18hPrendre : samedi 6 juin de 9h à 12hSalle de l’HéronnièreGratuit, entrée libre

Salle de l’Héronnière 44860



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