Repair Cafés l’Aclé des Champs Loireauxence 21 juin 2025 09:00

Loire-Atlantique

Repair Cafés l’Aclé des Champs 450 Rue du Parc Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-09-20

2025-10-18

2025-11-15

2025-12-20

Réparons ensemble matériel électroménager, matériel de jardinage, conseils en informatique, réparation de jouets et vélos, petit mobilier… Autour d’un café !

Inscription conseillée

L’idée est de créer un évènement pour aiguiser la curiosité, pour croiser les publics des deux structures, pour faire découvrir ce qu’est un repair café et son utilité en lien avec l’économie circulaire.

Alors venez nombreux rencontrer les bénévoles réparateurs, échanger, vous intéresser aux réparations possibles d’objets de toutes sortes qui éviteront ainsi de finir à la déchetterie, un geste à la fois écologique et économique !

Retrouvez le Repair Café mensuel à Varades, habituellement au foyer sportif Jeannie Longo du complexe sportif Paul Peltier. Réparations de matériels électroménagers, de jardinage, jouets, de petits mobiliers… et conseils en informatique.

Samedi 21 juin le repair café de l’asso l’Aclé des champs se délocalise exceptionnellement le temps d’une matinée sur le parvis de la bibliothèque de Varades Loireauxence (repli dans les locaux de l’aclé des champs » en cas de mauvais temps). A 10h le groupe Kantuta (musique des Andes) sera le premier .

450 Rue du Parc

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

Let’s repair together: household appliances, gardening equipment, computer advice, toy and bicycle repairs, small furniture… Over a cup of coffee!

German :

Reparieren wir gemeinsam: Haushaltsgeräte, Gartengeräte, Computerberatung, Reparatur von Spielzeug und Fahrrädern, Kleinmöbel… Bei einer Tasse Kaffee!

Italiano :

Ripariamo insieme: elettrodomestici, attrezzature per il giardinaggio, consulenza informatica, riparazione di giocattoli e biciclette, piccoli mobili… Davanti a un caffè!

Espanol :

Reparemos juntos: electrodomésticos, material de jardinería, asesoramiento informático, reparación de juguetes y bicicletas, pequeños muebles… Con un café

