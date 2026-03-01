Repair vélo par La Pédale de Kertzfeld

2 rue du Génral Leclerc Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 13:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

La section vélo vous invite à les rencontrer pour soigner les petits bobos de vos vélos en tout genre. Que ce soit pour vous balader, aller chercher le pain à la boulangerie du village ou vos sorties sportives.

Nos membres bénévoles se feront une joie de vous apporter leur aide et vous donner leurs conseils pour remettre en état et entretenir vos montures. C’est un moment de partage convivial pour la section vélo est proposé. L’évènement se tiendra dans le hangar situé derrière le restaurant ‘A L’ancienne Forge’. .

2 rue du Génral Leclerc Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 06 06 49 kertzfeld.velo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repair vélo par La Pédale de Kertzfeld Kertzfeld a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme du Grand Ried